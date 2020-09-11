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11сентября
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сегодня, 10:22 2

В Пояркове открылся современный многофункциональный стадион

В Пояркове открылся современный многофункциональный стадион

В селе Поярково на территории местной школы открылся современный стадион. Деньги на спортивный объект выделила компания «Газпром» – около 20 миллионов рублей, 1,5 миллиона вложили власти района.

Как сообщает пресс-служба правительства области, раньше на пришкольном стадионе было обычное футбольное поле и асфальтированные беговые дорожки. Сейчас же учащиеся будут играть в футбол на поле с искусственным покрытием и бегать на дорожках из прорезиненного покрытия.

Кроме этого, на стадионе установили трибуны, сделали волейбольную и баскетбольную площадки, яму для прыжков и полосу препятствий.

Облагородить территорию вокруг спортивного объекта помогли власти Михайловского района. На выделенные средства стадион огородили, сделали систему водоотведения и воркаут-зону.

– Михайловский район всегда хорошо показывал себя в сельской спартакиаде. Я думаю, что открытие нового спортивного объекта благоприятно повлияет на сохранение старых традиций и поможет приобщить к физической культуре и спорту как можно больше жителей села, – прокомментировал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Пришкольный стадион будет открыт не только для учеников, но и для всех желающих.

— Теперь поярковские школьники смогут заниматься физкультурой и спортом на современном стадионе. Здесь будут проводится не только уроки физкультуры, но и спортивные секции, — сказал глава Михайловского района Сергей Жуган.

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#дети #спорт #школа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Спасибо Единой России!!!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    лизун вышел на охоту

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