Подрядчик уже демонтирует фасад дома № 295 на Зейской

«В связи с продолжением обрушения облицовочного слоя фасада многоквартирного дома 9 сентября был введен режим ЧС локального характера. В целях устранения опасности для жизни и здоровья граждан администрация Благовещенска уведомила министерство ЖКХ Амурской области и региональный Фонд капитального ремонта о том, что необходимо незамедлительно организовать работы по демонтажу облицовочного слоя фасада и усилению несущих конструкций. Фонду капитального ремонта была передана рабочая документация, на основании которой в ближайшее время будет разыгран конкурс по определению подрядной организации», опубликовано на сайте благовещенской администрации.