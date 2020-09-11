Подрядчик уже демонтирует фасад дома № 295 на Зейской
В пятницу утром, 11 сентября, корреспондент Амур.инфо сделал фото демонтажа фасада дома № 295 на Зейской. Работы начались ещё вчера. Напомним, после нескольких лет процессуальных разбирательств по вопросу внешней отделки строения жители дома вышли на митинг и привлекли к своей проблеме внимание журналистов и властей.
«В связи с продолжением обрушения облицовочного слоя фасада многоквартирного дома 9 сентября был введен режим ЧС локального характера. В целях устранения опасности для жизни и здоровья граждан администрация Благовещенска уведомила министерство ЖКХ Амурской области и региональный Фонд капитального ремонта о том, что необходимо незамедлительно организовать работы по демонтажу облицовочного слоя фасада и усилению несущих конструкций. Фонду капитального ремонта была передана рабочая документация, на основании которой в ближайшее время будет разыгран конкурс по определению подрядной организации», опубликовано на сайте благовещенской администрации.
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