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сегодня, 09:32 6

Подрядчик уже демонтирует фасад дома № 295 на Зейской

Подрядчик уже демонтирует фасад дома № 295 на Зейской

В пятницу утром, 11 сентября, корреспондент Амур.инфо сделал фото демонтажа фасада дома № 295 на Зейской. Работы начались ещё вчера. Напомним, после нескольких лет процессуальных разбирательств по вопросу внешней отделки строения жители дома вышли на митинг и привлекли к своей проблеме внимание журналистов и властей.

«В связи с продолжением обрушения облицовочного слоя фасада многоквартирного дома 9 сентября был введен режим ЧС локального характера. В целях устранения опасности для жизни и здоровья граждан администрация Благовещенска уведомила министерство ЖКХ Амурской области и региональный Фонд капитального ремонта о том, что необходимо незамедлительно организовать работы по демонтажу облицовочного слоя фасада и усилению несущих конструкций. Фонду капитального ремонта была передана рабочая документация, на основании которой в ближайшее время будет разыгран конкурс по определению подрядной организации», опубликовано на сайте благовещенской администрации.

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#жизнь #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    интересно сколько стоит работа?

  • Бледный король

    Бледный король
    2 часа назад

    у 3х копеечного спроси.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    вы там ярлыки не клейте-власть должна быть открытой для народа

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    и почему я должен спрашивать у Труша за то что отвечает единоросс Имамеев?

  • Бледный король

    Бледный король
    2 часа назад

    А с чего бы это Имамеев отвечал за фонд, который контролирует область?

    Ваши ребятки сидят в областной думе - они и должны были этот вопрос поднимать.

    PS^уже хорошо, что вы в партии при упоминании о 3х копейках понимаете о ком идёт речь.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Имамеев как мэр должен отвечать за всё что происходит в городе-единороссы откаты получили и сейчас уже не найти крайнего

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