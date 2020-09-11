Специалисты: дорога на Кузнечной провалилась из-за грунтовых вод

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Участок улицы Кузнечной между Северной и переулком Техническим в Благовещенске, где образовался провал, обследуют специалисты. По предварительной информации, участок проезжей части провалился в результате действия грунтовых вод.

Специалисты считают, что провал не связан с ремонтными работами, которые проводились в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, вчера в Благовещенске был полностью перекрыт для движения транспорта участок улицы Кузнечной в связи с угрозой обрушения проезжей части. В настоящее время территория огорожена.

Это уже не первый провал в городе, образовавшийся в этом году вследствие обильных осадков и возросшей активности грунтовых вод, сообщает городская администрация.