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11сентября
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сегодня, 09:11 4

Специалисты: дорога на Кузнечной провалилась из-за грунтовых вод

Специалисты: дорога на Кузнечной провалилась из-за грунтовых вод
Фото: admblag.ru

Участок улицы Кузнечной между Северной и переулком Техническим в Благовещенске, где образовался провал, обследуют специалисты. По предварительной информации, участок проезжей части провалился в результате действия грунтовых вод.

Специалисты считают, что провал не связан с ремонтными работами, которые проводились в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, вчера в Благовещенске был полностью перекрыт для движения транспорта участок улицы Кузнечной в связи с угрозой обрушения проезжей части. В настоящее время территория огорожена.

Это уже не первый провал в городе, образовавшийся в этом году вследствие обильных осадков и возросшей активности грунтовых вод, сообщает городская администрация.

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#дороги #ЖКХ

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    только построили дорогу-и на тебе такая невезучка-там хоть специалисты в дорожном строительстве есть?

  • chilly

    chilly
    2 часа назад

    В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги"? Это анекдот такой? Смешно!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    А я думал, что это кроты подкоп сделали

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Не лето, а сплошной анекдот. То переполненная Бурхановка посмела мешать оттоку воды, то с удивлением обнаружили, что провалы это от грунтовых вод, а "Безопасные и качественные дороги"- это, просто, название, чтобы красиво освоить финансы.

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