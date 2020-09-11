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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 10 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 10 сентября.

В Благовещенске из окна многоэтажки выпал школьник

В криминальных пабликах Благовещенска появилась информация о выпавшем из окна многоэтажки школьнике. Судя по опубликованным фото, ребёнок погиб.

В ситуации с разбившимся в Благовещенске ребёнком разбирается прокуратура

Благовещенская прокуратура проверит инцидент с выпавшим из многоэтажки ребёнком. Напомним, школьник выпал не то из окна, не то с балкона многоэтажного дома на улице Ленина, 176/2, в Благовещенске. Мальчик разбился насмерть.

Амурчане могут бесплатно получить новую профессию

Жителям Приамурья предлагают 16 компетенций. Среди них строительные специальности, IT, веб-дизайн, туризм и другие востребованные в области направления. Пройти обучение можно с сентября по декабрь 2020 года.

В Приамурье 29 новых подтверждённых случаев COVID-19

На сегодня в Приамурье лабораторно подтверждено 29 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших в Благовещенске.

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#Обзор #интернет #СМИ

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