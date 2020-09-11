Слепой благовещенец создал клуб владельцев собак-проводников

Благовещенец Игорь Коломыцин, инвалид по зрению, в этом году с еще четырьмя слепыми амурчанами, имеющими собак-проводников, создал клуб «Амур Гав». Его цель — донести до слепых людей, что иметь собаку-проводника хоть и не просто, но очень полезно. После открытия границы у амурского клуба уже запланирована встреча со слепыми жителями провинции Хэйлунцзян и их собаками-проводниками.

Игорь Коломыцин пока что единственный благовещенец, имеющий собаку-проводника. Он ведёт очень активный образ жизни: ежедневные прогулки по набережной, рыбалка, занятия в спортзале, походы в магазин за продуктами и в поликлинику, решение вопросов в администрации и правительстве. Но так было не всегда. Когда после аварии Игорь лишился зрения, его жизнь проходила в основном на диване. Понятное дело, в нашем городе глаз да глаз нужен на многих тротуарах, а когда зрения нет…

Игорь Коломыцин узнал о том, что слепым положены собаки-проводники и получил своего Шела. Съездил на обучение в Москву, с помощью неравнодушных людей. Теперь он может активно передвигаться по городу.

Но таких, как Игорь, в области всего пять человек.

— В Благовещенске нас сейчас двое, у кого есть собака-поводырь, – рассказал Игорь Коломыцин. — В Талакане живет Дмитрий, у него овчарка. В Зее – Сергей, в Свободном – Елена, у них лабрадоры. Есть ещё Светлана в Благовещенске. У неё недавно от рака умерла собака. 13 сентября она летит в Москву за лабрадором, ей дают новую собаку. 27 встретим их здесь. Будет нас пять человек на всю область с такими пёсиками.

А сколько слепых во всей области, если посчитать…

— Не хотят брать собак, потому что дорого кормить и содержать. С собакой гулять нужно, мыть, играть, ухаживать, — говорит Игорь Юрьевич. — Но всё можно сделать, если захотеть, найти помощь тоже реально. Но многие просто одни так и сидят дома. Поэтому цель нашего клуба «Амур Гав» донести, что, да, это сложно, но не так страшно. Наша цель – привлечь к себе внимание, в том числе и спонсоров, потому что, конечно, содержание обходится дорого. Государство хоть и выделяет 25 000 в год, но этого очень мало. При том, что деньги уходят только на корм и ветеринарное обслуживание, они заканчиваются за 3-4 месяца.

Несмотря на все трудности, у Игоря большие планы. Он уже обращался в правительство, чтобы организовать совместную русско-китайскую встречу со слепыми, имеющими собак-поводырей, из приграничной провинции Хейлунцзян.

— Спонсоры обещали помочь с организацией, в правительстве сказали, сделают запрос и подготовят все для международной встречи, – поделился Игорь Коломыцин. — Конечно, все это случится только после открытия границ. Пока мы готовимся и решаем вопросы с финансовой помощью и поддержкой, в том числе от властей для нашей организации. Но уже есть желающие приехать на международную встречу – с Хабаровска девушка, с Армавира мужчина, который учился со мной на курсах владельцев собак-поводырей в Москве.

Накануне Игорь Коломыцин встретился с зампредседателя амурского правительства Юлией Рябининой. Он рассказал о клубе владельцев собак-поводырей. Обозначил, с какими проблемами сталкиваются слепые владельцы собак. Спросил про международную встречу. Когда откроют границы, она состоится, заверили его в правительстве.