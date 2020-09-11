Гороскоп на 11 сентября: у Тельцов появится желание работать, а Раки смогут показать себя с наилучшей стороны

Восход Солнца: 05:59

Заход Солнца: 18:52

Солнце в Деве.

Овен. Прислушайтесь к себе сегодня, и если у вас будет момент, когда вам не захочется отвечать на телефонный звонок или чей-то вопрос – не отвечайте. Сделанные сегодня добрые дела подарят Овнам внутреннюю гармонию. День символизирует эмоциональную напряжённость, просчеты в работе и ошибки в выборе партнёров. Интуиция будет иметь тенденцию к ослаблению. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вероятно общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам. Ни в коем случае не теряйте оптимизма.

Телец. Если вы хорошо отдохнули в выходные дни, то у вас появится желание работать. Вы сможете почувствовать новый вкус к обычным повседневным делам. Многие Тельцы удивят окружающих острым умом и находчивостью. Возможны положительные изменения на службе. Не слишком эмоционально воспринимайте карьерные продвижения. Они будут связаны с возрастающими материальными тратами. Трудный день. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Возможны вялость, обострение хронических заболеваний, головная боль. Вероятно, сегодня вам придется решительно наступать или, наоборот, сконцентрировать всю энергию для отстаивания своей позиции. Не пытайтесь идти напролом — в случае необходимости идите на компромисс. Не надейтесь на помощь друзей и близких — полагайтесь только на себя. Неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности. Лучше заняться укреплением здоровья и личными делами.

Близнецы. Данный период располагает к спокойной размеренной работе. Правда, вас многое будет раздражать. Благоприятный день для начала любого дела. Вероятны улучшение финансового положения или удачная покупка. Можно рассчитывать на помощь и советы друзей, а также надежных, верных партнёров. Для женщин-Близнецов велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений. Мужчинам-Близнецам звёзды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья: скорее всего это негативно скажется на их здоровье. Нельзя заниматься магией, перенапрягать зрение. Сон может быть вещим и исполнится ровно через неделю.

Рак. Сегодня вы сможете показать себя с наилучшей стороны, начальство, коллеги или даже родные внезапно поймут, насколько хороши вы можете быть в выполнении разного рода заданий. Нерешённые проблемы или невыполненные обязательства потребуют много времени и сил. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. День неблагоприятный для активных действий, путешествий и дел, требующих финансовых вложений. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми или бытовыми проблемами. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья. Возможны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми или представителями органов власти. Не злоупотребляйте спиртными напитками, проявите умеренность в еде.

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Лев. Благоприятный день для обращения к начальству, в государственные учреждения или общественные организации. Ваш энтузиазм и деловитость заставит партнёров пойти на сотрудничество. Возможно совершение коммерческих операций, которые в скором будущем принесут желаемый результат. Для работников бюджетной сферы не исключено некоторое перемещение вверх по служебной лестнице. Во второй половине дня вероятны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев. Продолжайте делать добро и когда-нибудь вы определенно спасете этот мир. Львы, перестаньте требовать от людей больше, чем они могут.

Дева. Вы отлично разбираетесь в людях, но сегодня этот талант явно подведёт. Вы окружите себя теми, кто так и норовит обмануть и оставить «с носом». Неблагоприятный день. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнёрами. Снизить негативные тенденции дня сможет только осмотрительность и действия, основанные на объективной оценке происходящего. Звёзды предупреждают женщин-Дев о возможном скором завершении романтического увлечения.

Весы. День благоприятен для путешествий, заключения сделок, брака. Ваши планы могут измениться. Не исключено, что очень повезет в осуществлении ваших сокровенных замыслов. Звёзды предсказывают вам невероятные предложения. Займитесь проектом, который достаточно долго пылился в ожидании вашего вдохновения и свободного времени.

Скорпион. Сегодня звёзды не благоприятствуют поездкам, поскольку возможны всякого рода катастрофы. Вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с невыполненными обязательствами. Благодаря покровительству Венеры вас не оставляет чувство влюблённости. Даже если вы уже имеете спутника, не пугайтесь — ведь всё в ваших руках; тем, кто пока одинок, эта любовь принесет радость общения и удачу. Но не растрачивайте свои душевные силы напрасно, иначе это лишит вас покоя и уверенности в своих поступках.

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Стрелец. Победа над своими вредными привычками и слабостями сегодня принесет вам даже больше пользы, чем триумф среди конкурентов. Устройте у себя дома дружескую вечеринку, вспомните, когда вы проделывали такое в последний раз и поймете, как это сейчас необходимо в первую очередь Стрельцам самим.

Козерог. Начинается период переоценки ценностей. Материальные достижения будут сравниваться с духовными устремлениями. Вы будете способны сконцентрироваться на своих внутренних переменах. Возможно, у вас откроется дар пророчества. Ночью возможны благие вещие сны. Мужчины-Козероги находятся под покровительством Венеры. Они могут оказаться в центре внимания особ противоположного пола. Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Женщин-Козерогов осенит вдохновение. Не сопротивляйтесь творческим порывам. Вполне вероятно, что ваши увлечения откроют вам новые источники заработка.

Водолей. Противоречивый, двойственный день. В первую половину вероятен серьезный разговор с людьми, от которых вы зависите. Последствия его могут быть самыми неожиданными. Запланируйте более ответственные как личные, так и общественные дела на вторую половину дня, это принесет вам мир и восстановление равновесия. В этот день полезны физические нагрузки. Сны будут вещими и принесут конкретную информацию. День имеет положительные и отрицательные тенденции. Вероятно новое соблазнительное знакомство, но не спешите к новым любовным победам — возможно, вы принимаете желаемое за действительное.

Рыбы. Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Следует уладить старые дела, а смелые проекты оставьте наболее подходящее время. Вполне возможно, что вы немного приболеете. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Комфортно вы будете чувствовать себя только в кругу друзей или домашних. Сегодня Рыбы должны приготовиться к сюрпризам! Они втайне ждали предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у них обязательно появится.

Астролог: Вальдемар Небоходцев