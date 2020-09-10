Одноклассник погибшего школьника: у парня не было проблем с учёбой

Фото: https://www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

Погибший учился в восьмом классе одной из школ города. Как рассказал Николай, сегодня молодой человек сказал родителям, что пошел на учёбу. Но в заведении так и не появился.

— Его никогда никто не обижал. Он всегда был в хорошей компании, с учёбой у него вообще проблем не было. И у него хорошие родители, — рассказал молодой человек.

В последние дни мальчик вёл себя как обычно. Странности начались вчера: парень подарил однокласснику ручку со словами «завтра узнаешь, зачем она тебе нужна».

Также, по словам Николая, вчера юноша предложил встречаться девочке, за которой ухаживал два года. Однако она ответила отказом.

Напомним, школьник выпал не то из окна, не то с балкона многоэтажного дома на улице Ленина, 176/2, в Благовещенске. Благовещенская прокуратура проводит проверку трагедии.