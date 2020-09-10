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10сентября
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сегодня, 19:30 3

Одноклассник погибшего школьника: у парня не было проблем с учёбой

Одноклассник погибшего школьника: у парня не было проблем с учёбой
Фото: https://www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

В редакцию Амур.инфо обратился молодой человек, который назвался одноклассником погибшего сегодня школьника. По словам Николая (имя изменено – Ред.), у юноши не было проблем в школе — он хорошо учился и был в спокойных отношениях со сверстниками.

Погибший учился в восьмом классе одной из школ города. Как рассказал Николай, сегодня молодой человек сказал родителям, что пошел на учёбу. Но в заведении так и не появился.

— Его никогда никто не обижал. Он всегда был в хорошей компании, с учёбой у него вообще проблем не было. И у него хорошие родители, — рассказал молодой человек.

В последние дни мальчик вёл себя как обычно. Странности начались вчера: парень подарил однокласснику ручку со словами «завтра узнаешь, зачем она тебе нужна».

Также, по словам Николая, вчера юноша предложил встречаться девочке, за которой ухаживал два года. Однако она ответила отказом.

Напомним, школьник выпал не то из окна, не то с балкона многоэтажного дома на улице Ленина, 176/2, в Благовещенске. Благовещенская прокуратура проводит проверку трагедии.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    2 часа назад

    Ищите женщину..(с)

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Дети чтож вы делаете с собой и с нами?! Мы, взрослые вам поможем во всём, решим, вывезем, только не молчите, не делайте так!!!

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Проблема, которая сегодня кажется не разрешимой через месяц будет казаться труднорешаемой, а через 3 месяца уже не будет казаться проблемой!

    Надо только начать рассказывать, немножечко, через отчаяние, стыд, боль, страх, и дальше пойдёт само...произнесённое вслух оно как-то немного легчает, и уже не так давит на душу, сердце и голову

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