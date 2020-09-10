Глава Белогорска провёл первый урок местного самоуправления

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Первый класс местного самоуправления появился в Белогорске. Глава города Станислав Мелюков оценил итог реализации его идеи в школе № 200. В начале учебного 2019 года он предложил руководителям образовательных организаций подумать над созданием профильного класса, отражающего деятельность органов власти на муниципальном уровне. Конкурс на лучший проект профильного кабинета органов местного самоуправления был объявлен в феврале 2020 года.



― Спасибо школе, за то, что вложили такой хороший креатив в оформление, ― рассказывает глава Белогорска Станислав Мелюков. - Сейчас самое главное наполнить учебную программу содержанием. Смысл создания таких классов и учебной программы в том, чтобы привить со школьного возраста интерес к вопросам местного самоуправления, потому что это тот орган власти, в который люди обращаются в первую очередь. Мне очень понравилось оформление кабинета, сделано неплохо. В дальнейшем не будем выдумывать, а в остальных школах сделаем кабинеты с таким же дизайном и соответственно наполним их электронным содержимым.

Директор школы Наталья Лотова отметила, что к дизайну кабинета подошли очень ответственно, постарались сделать его светлым, современным и лаконичным. В основу цветового решения легла официальная символика Белогорска. Зеленый, синий и белый цвета были использованы в оформлении.

10 сентября в единственном пока в России классе местного самоуправления состоялось первое занятие элективного курса по теме “Лидер”, где ученикам старших классов представилась возможность пообщаться с главой Белогорска. Подготовка к отопительному периоду, мотивация молодых специалистов, востребованность профессий, личное и относящееся к профессиональной деятельности главы города: задавать вопросы Станиславу Мелюкову школьники не стеснялись.

― После общения с детьми видно, что интерес у них есть, глаза горят, ― поделился впечатлением он. — Это уже очень хорошо. Возможно, им было тяжело все усвоить, но, тем не менее, им было интересно. Сейчас местная власть испытывает острую нехватку кадров. И, возможно, в будущем, принимаемые меры сейчас помогут вырастить квалифицированных специалистов для решения вопросов местного значения.

Элективный курс под названием «Школа муниципального управления» рассчитан на учеников 10-11 классов, рассказала директор школы №200 Наталья Лотова. Учебный год в 34 недели включит разные вопросы. Это и полномочия органов местного самоуправления, структура, этика служащего, конкурс «Лидеры России», сообщает пресс-служба главы Белогорска.