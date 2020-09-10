«Был пьяница и нет его»: глава Мазановского района рассказал в соцсетях поучительную историю

В среду, 9 сентября, в своем Инстаграме глава Мазановского района Михаил Пивень опубликовал интересный пост. Он рассказал, как, находясь в Благовещенске, наткнулся на спящего у подъезда пьяницу и позвонил на 112.

— Находясь по работе в городе Благовещенске, я заметил возле одного из подъездов многоквартирного дома лежащего на асфальте молодого человека. От него исходил специфический запах алкоголя, я подумал, мало ли что, а может, сердце и так далее. С пьяными тоже бывает. В общем, позвонил я в службу 112 и назвал координаты парня, лежащего на асфальте возле подъезда, адрес, не забыл про запах алкоголя и назвал свои Ф.И.О и адрес места жительства, — начал рассказ глава района.

Всё это случилось, как он отметил, в начале шестого вечера. Но уже в районе половины восьмого ему позвонили...

— Раздался звонок и молодецкий голос, не сообщая, кто это, начал меня расспрашивать. Я ли вызывал скорую? Я объяснил ситуацию. Мне было обещано преследование полицией за ложный вызов! Тело покинуло место пребывания. Так прошло 2 часа 12 минут! Вот. Тут задумается человек – звонить ли в службу 112 или ну её… Понятное дело, я звонил и буду звонить в подобных ситуациях. Но многие задумаются. Век живи – век учись... помрёшь, — заключил Михаил Пивень.