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10сентября
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сегодня, 16:38 0

В России могут запретить перевозку более 10 килограммов красной икры

В России могут запретить перевозку более 10 килограммов красной икры
Фото: pixabay.com

Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретенной для личного пользования. Это обсуждала 9 сентября правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктория Абрамченко, передаёт «Интерфакс».

Ограничить перевозки икры в личных целях хотят ради борьбы с легализацией икры, добытой в результате браконьерства.

— Граждане, которые живут на Дальнем Востоке, и просто везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть Российской Федерации, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, разумеется, нужно внимательно проработать и ввести, — объяснила через пресс-службу Абрамченко.

В Россельхознадзоре подсчитали, что среднегодовой объем транспортировки икры по воздуху составляет 2 000 тонн. Участники совещания отметили, что речь идет о незаконном обороте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.

По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти — ФНС, ФТС, Россельхознадзора и Росрыболовства.

В правкомиссии также обсудили концепцию законопроекта, который разрешит рыбакам-любителям продавать свои уловы, как частники продают излишки урожая с подсобных хозяйств. Чиновники отметили риски принятия такого закона и заявили, что в этом случае нужно будет создать прозрачные механизмы контроля за выловом, ветеринарного контроля и проверки законности продаваемого улова.

В конце августа «Коммерсантъ» предупредил, что на Дальнем Востоке была неудачной лососевая путина, производство красной икры может снизиться на 25-30%, а в рознице она может подорожать на 20-60%.

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#закон #природа

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