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10сентября
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Ночью в Благовещенске отремонтировали линии электропередачи

Ночью в Благовещенске отремонтировали линии электропередачи
Фото: @amur_drsk

Минувшей ночью в Благовещенске прошли работы на высоковольтных линиях. Специалисты отремонтировали линию электропередачи ВЛ 110 кВ «Благовещенская ТЭЦ — Центральная».

За полтора часа пять электромонтёров отрегулировали стрелу провеса провода. Для проведения неотложных работ потребовалось отключение линии – подстанции 110/10 кВ «Новая». Без электроснабжения на время осталась часть микрорайона города. Об предстоящем отключении горожан предупредили накануне. Около четырёх часов утра благовещенцам вернули электричество.

Ремонтные работы пришлось проводить после сильного ветра, который обрушился на Благовещенск четвёртого сентября. В тот день специалисты зафиксировали кратковременные отключениях двух линий 110 кВ. Позже удалось выявить повреждение на ЛЭП, которое привело к срабатыванию автоматической защиты, сообщает пресс-служба ДРСК.

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#ЖКХ

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