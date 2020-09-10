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10сентября
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сегодня, 16:30 0

В Благовещенске завтра тепло и солнечно: прогноз погоды на 11 сентября

В Благовещенске завтра тепло и солнечно: прогноз погоды на 11 сентября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра ночью на севере области переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. На юге будет малооблачно, осадков не ожидается. Ночью и утром местами опустится туман. Температура +6…+11°С, местами по северу +1…+6°С. Днем в северных районах переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. На юге – ясно, без осадков. Восточный ветер разовьет силу до 10 метров в секунду. Температура днем будет в пределах +19…+24°С.

В Белогорске и Свободном завтра ясно, без осадков. Температура днем +12…+18°С. Ветер северо-восточный слабый. В Шимановске малооблачно. Днем столбик термометра покажет около +20°С. Подует южный ветер со скоростью от 2 до 6 метров в секунду. В Райчихинске, Завитинске и Архаре облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +18°С. Ветер северо-западный слабый. В Тынде и Сковородине завтра малооблачно, без осадков. Температура днем +9…+22°С. Юго-западный ветер разгонится до 8 метров в секунду. В Зее переменная облачность. Температура днем +13…+19°С. Ветер юго-западный 2-6 метров в секунду.

В Благовещенске завтра ясно. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью около +10°С, днём воздух прогреется до +21°С.

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#погода #природа

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