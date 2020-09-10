В ситуации с разбившимся в Благовещенске ребёнком разбирается прокуратура

«Предварительно, подросток упал с высоты 17 этажа многоквартирного дома по улице Ленина, 176/2. В результате молодой человек погиб. В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и даст им оценку, в том числе проверит условия жизни и воспитания семьи несовершеннолетнего и работу органов системы профилактики. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования. На контроле прокуратуры города находится доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетнего», опубликовано на сайте прокуратуры Амурской области.