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10сентября
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сегодня, 15:29 4

В ситуации с разбившимся в Благовещенске ребёнком разбирается прокуратура

В ситуации с разбившимся в Благовещенске ребёнком разбирается прокуратура

Благовещенская прокуратура проверит инцидент с выпавшим из многоэтажки ребёнком. Напомним, школьник выпал не то из окна, не то с балкона многоэтажного дома на улице Ленина, 176/2, в Благовещенске. Мальчик разбился насмерть.

«Предварительно, подросток упал с высоты 17 этажа многоквартирного дома по улице Ленина, 176/2. В результате молодой человек погиб. В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и даст им оценку, в том числе проверит условия жизни и воспитания семьи несовершеннолетнего и работу органов системы профилактики. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования. На контроле прокуратуры города находится доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетнего», опубликовано на сайте прокуратуры Амурской области.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Какой ужас, такой ещё маленький. За что и почему??? Царство Небесное тебе малыш

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Да хватит уже мусолить эту тему,в 3 местах стоит жуткое фото, уберите,подумайте о близких

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Про фото согласен - зря постят.

    А про его близких думать глупо.

    Или вы думаете, что они в первую очередь на амуринфу полезут, фотки разглядывать?

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Близкие это не обязательно родственники,но ещё и одноклассники а зачем им это лицезреть?

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