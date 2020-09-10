Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:08 1

В Приамурье 29 новых подтверждённых случаев COVID-19

В Приамурье 29 новых подтверждённых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

На сегодня в Приамурье лабораторно подтверждено 29 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших в Благовещенске.

Так, в Благовещенске зарегистрировали 19 случаев COVID-19. 7 – в Тынде и по одному в Благовещенском, Михайловском и Магдагачинском районах. Суточный темп прироста – 0,8 %.

«Таким образом, по состоянию на 10 сентября с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 700 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 468,33 на 100 тысяч населения», сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Более чем 51 % заболевших переносят вирус в форме пневмонии, 42 % – ОРВИ и 6,9 % – бессимптомно. Специалисты отмечают увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

2 453 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек, из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.

Просмотров всего: 2206

#коронавирус

распечатать


В России и мире

Магазины могут опять закрыть в случае нового всплеска COVID-19
Общество 5

В сентябре безработным родителям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка
Коронавирус 8

В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом
Общество 2

Амурским медикам за работу с коронавирусными больными удвоят стаж
Комментарии
Показать все (1)
  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Цифра летальных исходов на старом месте. Ау, сказочники.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь