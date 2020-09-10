В Приамурье 29 новых подтверждённых случаев COVID-19

На сегодня в Приамурье лабораторно подтверждено 29 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших в Благовещенске.

Так, в Благовещенске зарегистрировали 19 случаев COVID-19. 7 – в Тынде и по одному в Благовещенском, Михайловском и Магдагачинском районах. Суточный темп прироста – 0,8 %.

«Таким образом, по состоянию на 10 сентября с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 700 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 468,33 на 100 тысяч населения», сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Более чем 51 % заболевших переносят вирус в форме пневмонии, 42 % – ОРВИ и 6,9 % – бессимптомно. Специалисты отмечают увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

2 453 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек, из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.