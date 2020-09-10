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10сентября
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сегодня, 15:43 0

В сквере благовещенского Тайваня появилась сакура

В сквере благовещенского Тайваня появилась сакура
Фото: @blagoveshchensk.rf

Общественную территорию в районе пересечения улиц 50-летия Октября и Зеленой на Тайване засадили деревьями. Там высадили 10 саженцев ясеня, 15 кустов сакуры и по 20 кустов рябины и калины. Средства на саженцы были выделены Центру развития и поддержки гражданских инициатив «Содружество» на реализацию проекта «Там, где клен шумит!». Проект стал одним из победителей конкурса муниципальных грантов и получил 66 900 рублей.

На эти средства организаторы проекта закупили лопаты, ведра, лейки, колышки, веревки и посадочный материал.

— Жители района в восторге, они еще до посадки спрашивали, какие деревья будем высаживать, а когда слышали, что рябину и калину, так сильно радовались. Рябина – очень красивое дерево, а у нас в городе ее очень мало. Мы раньше садили только карагач да тополь, а сейчас – такую красоту, – рассказала председатель Центра развития и поддержки гражданских инициатив «Содружество» Раиса Крылова.

Она поблагодарила всех, кто оказал помощь этому проекту.

Но на этом организаторы проекта останавливаться не собираются: в планах к концу месяца высадить в общей сложности три вида сирени и клен – всего 60 саженцев.

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#помощь #студенты #экология

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