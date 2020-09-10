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10сентября
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сегодня, 15:30 2

Уникальный музей скоро откроется в амурском медколледже

Уникальный музей скоро откроется в амурском медколледже
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Благовещенске на базе Амурского медицинского колледжа откроется уникальный музей, который погрузит зрителей в атмосферу 19 века. С помощью мультимедийной инсталляция посетители смогут узнать историю создания Российского общества Красного Креста, работу амурских госпиталей, а также подвиги сестёр милосердия той эпохи.

Как сообщает пресс-служба администрация города, архивы музея пополнялись годами. Фотографии и документы приносили не только горожане, но и студенты и сотрудники медучреждений.

Главной задачей нового проекта стало совмещение накопленных фондов с интерактивными форматами подачи архивных документов. Например, с помощью QR-кодов в экспозициях и 3D-очков посетители могут перенестись в виртуальную реальность и узнать о героях гораздо больше, чем из стендов.

Работа над проектом еще продолжается. В скором времени здесь появятся «живые картины» и стенды, посвященные выпускникам колледжа и династиям амурчан, закончивших заведение.

Кроме этого, команда музея подготавливает экспозиции и о современной жизни колледжа.

– В отдельном зале мы расскажем о достижениях и основных направлениях работы колледжа, включая научно-исследовательскую, международную и добровольческую деятельность. Завершить работу над проектом мы планируем к концу года, – рассказал руководитель Ассоциации средних медицинских работников Амурской области Евгений Пушкарев.

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#культура #медицина #областная власть #образование

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Комментарии
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  • Янyа

    Янyа
    2 часа назад

    А что такое "OR-коды"? АИ на гребне технического прогресса!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    10 минут назад

    там Пушкарёв расскажет как съел прежнего директора колледжа вместе с Лысенко?

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