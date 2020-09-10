Уникальный музей скоро откроется в амурском медколледже
В Благовещенске на базе Амурского медицинского колледжа откроется уникальный музей, который погрузит зрителей в атмосферу 19 века. С помощью мультимедийной инсталляция посетители смогут узнать историю создания Российского общества Красного Креста, работу амурских госпиталей, а также подвиги сестёр милосердия той эпохи.
Как сообщает пресс-служба администрация города, архивы музея пополнялись годами. Фотографии и документы приносили не только горожане, но и студенты и сотрудники медучреждений.
Главной задачей нового проекта стало совмещение накопленных фондов с интерактивными форматами подачи архивных документов. Например, с помощью QR-кодов в экспозициях и 3D-очков посетители могут перенестись в виртуальную реальность и узнать о героях гораздо больше, чем из стендов.
Работа над проектом еще продолжается. В скором времени здесь появятся «живые картины» и стенды, посвященные выпускникам колледжа и династиям амурчан, закончивших заведение.
Кроме этого, команда музея подготавливает экспозиции и о современной жизни колледжа.
– В отдельном зале мы расскажем о достижениях и основных направлениях работы колледжа, включая научно-исследовательскую, международную и добровольческую деятельность. Завершить работу над проектом мы планируем к концу года, – рассказал руководитель Ассоциации средних медицинских работников Амурской области Евгений Пушкарев.
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