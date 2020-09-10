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10сентября
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сегодня, 14:43 5

В столице Приамурья «Чистый город» заменят новой акцией

В столице Приамурья «Чистый город» заменят новой акцией
Фото: архив Амур.инфо

Традиционная общегородская акция «Чистый город», которая проходит в Благовещенске уже много лет подряд, в этом году не состоится. На смену ей придет новая акция «Город берегу».

«Город берегу» – это не просто новое название, но и новые правила. Если в «Чистом городе» в обязательном порядке участвовали коллективы предприятий и учебных заведений города, то в новой акции участие будет добровольным.

«Кардинальное отличие – мотивация горожан. Главная идея, чтобы в акции «Город берегу» участвовали те, кто сам этого хочет, у кого есть желание сделать Благовещенск лучше. Чтобы субботник стал праздником, мы все для этого предпримем», – написал в соцсетях мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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#мэрия #помощь #экология

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Комментарии
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  • Бледный король

    Бледный король
    3 часа назад

    Слово "ЗАМЕНЯТЬ" пишется через "Ять" т.е. Заменятъ.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    новая метла по новому делает видимость работы-он бы ещё команду Калиты бы поменял

  • Бледный король

    Бледный король
    2 часа назад

    Да не вопрос. Не в названии акции дело, а в том, чтобы они проходили регулярно.

    Школы и Универы вообще надо в добровольно-принудительном порядке раз в месяц привлекать - пусть с детства учатся не свинячить.

    Политическим партия - отдельно куски "нарезать" - пущай не только по форумам треплятся да птиц кормят - пущай собирают свои шоблы и развернув флаги покажут, что не зря партийные деньги прожирают.

    Да, думаю, много кто только ЗА!!! такие акции.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Журналисты - двоечники! )))

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Универы каждый год и метут, так что не надо

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