В столице Приамурья «Чистый город» заменят новой акцией

Традиционная общегородская акция «Чистый город», которая проходит в Благовещенске уже много лет подряд, в этом году не состоится. На смену ей придет новая акция «Город берегу».

«Город берегу» – это не просто новое название, но и новые правила. Если в «Чистом городе» в обязательном порядке участвовали коллективы предприятий и учебных заведений города, то в новой акции участие будет добровольным.

«Кардинальное отличие – мотивация горожан. Главная идея, чтобы в акции «Город берегу» участвовали те, кто сам этого хочет, у кого есть желание сделать Благовещенск лучше. Чтобы субботник стал праздником, мы все для этого предпримем», – написал в соцсетях мэр Благовещенска Олег Имамеев.



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