В Благовещенске из окна многоэтажки выпал школьник

Обновлено: 14:57



В криминальных пабликах Благовещенска появилась информация о выпавшем из окна многоэтажки школьнике. Судя по опубликованным фото, ребёнок погиб.

Происшествие, по информации очевидцев, произошло по адресу: улица Ленина, 176/2. Школьник упал на стоящий у дома автомобиль. Мы обратились в полицию за информацией и будем следить за происходящим.

В полиции нас перенаправили в следственный комитет. В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области, в свою очередь, сообщили, что у них по этому вопросу комментариев нет.

Как сообщили в городской ЕДДС, звонок о происшествии поступил в районе 10:30. Изначально сообщалось о выпавшем из окна мужчине, но уже в скорой уточнили, что это несовершеннолетний.