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10сентября
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сегодня, 13:59 6

В Благовещенске из окна многоэтажки выпал школьник

В Благовещенске из окна многоэтажки выпал школьник
Фото: @dpskontrol_28rus

Обновлено: 14:57

В криминальных пабликах Благовещенска появилась информация о выпавшем из окна многоэтажки школьнике. Судя по опубликованным фото, ребёнок погиб.

Происшествие, по информации очевидцев, произошло по адресу: улица Ленина, 176/2. Школьник упал на стоящий у дома автомобиль. Мы обратились в полицию за информацией и будем следить за происходящим.

В полиции нас перенаправили в следственный комитет. В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области, в свою очередь, сообщили, что у них по этому вопросу комментариев нет.

Как сообщили в городской ЕДДС, звонок о происшествии поступил в районе 10:30. Изначально сообщалось о выпавшем из окна мужчине, но уже в скорой уточнили, что это несовершеннолетний.

Просмотров всего: 7126

#происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    За фейк должен кто-то ответить.

  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    какой фейк?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    XANDER, это он про себя. Ходячий фэйк

  • google_Матвей Ломако

    google_Матвей Ломако
    1 час назад

    Это мой одноклассник

  • google_Матвей Ломако

    google_Матвей Ломако
    1 час назад

    Это мой одноклассник

  • google_Матвей Ломако

    google_Матвей Ломако
    1 час назад

    Это мой одноклассник

Показать все (6)
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