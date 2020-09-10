Благовещенец избил битой знакомого своей бывшей
В Благовещенске молодой человек избил знакомого своей бывшей возлюбленной. В ход пошли кулаки, ноги и даже бита. Но вскоре мужчины помирились и уголовное дело пришлось прекратить.
В мае прошлого года бывшая возлюбленная жителя Благовещенска приехала к нему за вещами в сопровождении своего знакомого. После ссоры и расставания девушка хотела забрать свои личные вещи. Сопровождавший её знакомый остался ждать у подъезда, сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.
Вещи девушки её бывший парень выбросил в окно. Она собрала их, поднялась в квартиру, чтобы забрать всё оставшееся, а затем спустилась вниз и вызвала такси. Бывший возлюбленный амурчанки выбежал на улицу вслед за ней и избил её знакомого. Благовещенец нанёс сопровождавшему девушку парню множественные удары рукой, битой и ногами.
Потерпевший получил травмы, в том числе переломы двух пальцев и сотрясение головного мозга. Однако избитый парень написал заявление о прекращении уголовного дела в отношении его обидчика, так как тот загладил причинённый вред, и они примирились.
Суд постановил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.
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