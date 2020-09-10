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10сентября
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сегодня, 14:10 1

Благовещенец избил битой знакомого своей бывшей

Благовещенец избил битой знакомого своей бывшей
Фото: smolensk-i.ru

В Благовещенске молодой человек избил знакомого своей бывшей возлюбленной. В ход пошли кулаки, ноги и даже бита. Но вскоре мужчины помирились и уголовное дело пришлось прекратить.

В мае прошлого года бывшая возлюбленная жителя Благовещенска приехала к нему за вещами в сопровождении своего знакомого. После ссоры и расставания девушка хотела забрать свои личные вещи. Сопровождавший её знакомый остался ждать у подъезда, сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

Вещи девушки её бывший парень выбросил в окно. Она собрала их, поднялась в квартиру, чтобы забрать всё оставшееся, а затем спустилась вниз и вызвала такси. Бывший возлюбленный амурчанки выбежал на улицу вслед за ней и избил её знакомого. Благовещенец нанёс сопровождавшему девушку парню множественные удары рукой, битой и ногами.

Потерпевший получил травмы, в том числе переломы двух пальцев и сотрясение головного мозга. Однако избитый парень написал заявление о прекращении уголовного дела в отношении его обидчика, так как тот загладил причинённый вред, и они примирились.

Суд постановил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

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#криминал #суды

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Из-за бабы портить себе жизнь очень глупо.

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