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сегодня, 14:30 0

Экстремалы из Владивостока прошли над морем во время шторма

Экстремалы из Владивостока прошли над морем во время шторма
Фото: newsvl.ru

8 сентября экстремалы из Приморья прошли по стропам над бушующим морем в бухте Валентин Лазаревского района. Трюк приморцы выполняли со страховкой.

Александр Мельник и Дмитрий Судницын занимаются хайлайном уже не первый год. Один тренируется в хождении по стропам 10 лет, второй – 2 года. Также ребята увлекаются скалолазанием и роуп-джампингом – прыгают со скал на альпинистских верёвках. На базе в бухте Валентин экстремалы собираются последние 4 года.

«Наш лагерь здесь с июля. Тайфун «Майсак» базе не повредил, потому что бухту от ветра прикрывают скалы. Но в некоторых местах и здесь бывают сильные волны», – рассказал Дмитрий.

Тренировки по хайлайну проходят ежедневно. Стропы натянуты на высоте 50 метров над обрывом между мысами Силина и Титова. 8 сентября, когда в Приморье бушевал шторм, вызванный тайфуном «Хайшен», состоялась очередная тренировка. Экстремалы говорят, что наверху сильного ветра не было. А вот внизу волны были настолько большими и сильными, что брызги от их ударов о скалы долетали до спортсменов.

«Из-за волн особого страха не было. Всегда есть обычное волнение и адреналин на высоте, когда идёшь по стропе. Это объясняется инстинктом самосохранения. А волны нас не очень напугали: тренировались как обычно. Только какой-то восторг чувствовали от силы стихии», – рассказал VL.RU Дмитрий .

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#спорт #туризм

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