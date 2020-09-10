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10сентября
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сегодня, 13:30 4

Амурчане могут бесплатно получить новую профессию

Амурчане могут бесплатно получить новую профессию
Фото: pixabay.com/

Жителям Приамурья предлагают 16 компетенций. Среди них строительные специальности, IT, веб-дизайн, туризм и другие востребованные в области направления. Пройти обучение можно с сентября по декабрь 2020 года.

Обучение абсолютно бесплатное. Воспользоваться такой возможностью могут жители области, которые сейчас находятся в поиске новой работы или в настоящее время рискуют быть уволенными, а также выпускники образовательных организаций. Достаточно только выбрать понравившуюся специальность и записаться на обучение.

Переобучение будет проводить Амурский центр опережающей профессиональной подготовки. В его задачи входит изучение отраслевой потребности работодателей в кадрах, профессиональная ориентация, создание базы кадровых ресурсов и базы образовательных учреждений в области, пишет пресс-служба амурского правительства.

Занятия будут проходить на базе площадок регионального чемпионата «Ворлдскиллс» в Благовещенске, Белогорске и Свободном.

Длительность обучения зависит от того, сколько учебных часов будет стоять в неделю. Это будет решаться после того, как на том или ином направлении сформируется группа. Планируется, что будет две пары в день. Каждый день или нет, будет решаться отдельно в каждой группе. В завершении обучения необходимо выполнить аттестационные задания для получения диплома о профессиональной переподготовке, сообщили в Амурском центре опережающей профессиональной подготовки.

Свою новую профессию можно выбрать из 16 компетенций: «Веб-дизайн и разработка», «Геодезия», «Графический дизайн», «IT-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8», «Кирпичная кладка», «Лабораторный медицинский анализ», «Лабораторный химический анализ», «Малярные и декоративные работы», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Технологии моды», «Туризм», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж».

Записаться на обучение можно на сайте express.worldskills.ru/ или по телефонам: 8(4162)234-666 и 8(4162)234-595.

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#жизнь #образование #помощь #работа

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Комментарии
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  • Бледный король

    Бледный король
    3 часа назад

    Смотри-ка, сколько строительных специальностей накидали - стройки без китайцев стоят, да?? Кто тут на форуме орал нонстоп, про Синькова, как у него русские работают и как он всех облагораживает область рабочими местами? Ну так пусть это человек пройдёт и глянет, что стройки все стоят колом. И не одного него - у всех. Нет каменщиков - всё на китайцев да зарубежных граждан поставили.

    Натупили на грабли, получили по лбу - теперь задумались?

    Хотя... чё там главный по области говорил - надо больше мигрантов? история ничему не учит ?

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    неактуально,хосю губернатором! или такое только через баню?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Рабочее место всегда (!) платное. И даже при социализме рабочими местами даром не делились. Куча МГУ-шников пыталось закрепиться и доминировать в БГПУ. Ни фига. Всех отшили. Своих выпестывают. Орлов !

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    "Достаточно только выбрать понравившуюся специальность и записаться на обучение."

    Забыли сказать что достаточно жить там, где эти центры есть.

    Как раз хотел освоить сварочные технологии, сам технарь. Так в Благовещенске не обучают! Только Белогорск и то 1 центр.

    Для кого это вот всё?

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