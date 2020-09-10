В Хабаровске уровень Амура продолжает расти

Из-за сильных дождей подтоплено уже около 1500 придомовых и дачных участков в 11 населенных пунктах края. 13 сельских и городских дорог оказались размыты и повреждены. На островной части Хабаровска – островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный подтоплено 1382 дачных участка.

«11 и 12 сентября теплоходы будут только вывозить людей и их имущество с островов на берег Хабаровска. С 13 сентября прекращаются пассажирские перевозки по маршруту «Речной вокзал – Парус». Всем жителям рекомендуется покинуть левый берег», цитирует краевое ГУ МЧС RG.RU.

По информации Дальневосточного УГМС, подъем воды в Хабаровском крае ожидается еще как минимум в течение двух суток. За это время уровень воды может стать выше еще на 20-30 см. К середине сентября уровень у краевой столицы может достигнуть значений 530-550 см.