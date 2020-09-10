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10сентября
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сегодня, 13:03 0

В Хабаровске уровень Амура продолжает расти

В Хабаровске уровень Амура продолжает расти
Фото: 27.mchs.gov.ru

По сообщениям краевого ГУ МЧС, утром 10 сентября уровень воды Амуре в районе Хабаровска превысил отметку в 5 метров и составил 508 сантиметров. Это на 9 сантиметров больше, чем было зафиксировано вчера. При подъеме уровня воды до 6 метров, будет достигнута отметка «опасное явление». , режим ЧС в краевом центре ввели 8 сентября.

Из-за сильных дождей подтоплено уже около 1500 придомовых и дачных участков в 11 населенных пунктах края. 13 сельских и городских дорог оказались размыты и повреждены. На островной части Хабаровска – островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный подтоплено 1382 дачных участка.

«11 и 12 сентября теплоходы будут только вывозить людей и их имущество с островов на берег Хабаровска. С 13 сентября прекращаются пассажирские перевозки по маршруту «Речной вокзал – Парус». Всем жителям рекомендуется покинуть левый берег», цитирует краевое ГУ МЧС RG.RU.

По информации Дальневосточного УГМС, подъем воды в Хабаровском крае ожидается еще как минимум в течение двух суток. За это время уровень воды может стать выше еще на 20-30 см. К середине сентября уровень у краевой столицы может достигнуть значений 530-550 см.

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#большая вода

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