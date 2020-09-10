У благовещенского центра IT-Куб появился свой сайт

— Мы постарались отразить на портале все самое необходимое, чтобы и родители, и ребята смогли найти то, что их интересует. Это еще один шаг в нашей деятельности по организации работы центра. Надеемся, что этот простой, удобный и современный интернет-ресурс будет полезен пользователям, — отметила руководитель центра Татьяна Кочергина.

«IT-куб» — центр образования для детей от 8 до 18 лет, где ребята могут получить знания в сфере информационных технологий. В Приамурье уже два таких центра — в Благовещенске и Свободном, всего в рамках национального проекта «Образование» планируют открыть четыре подобных центра.