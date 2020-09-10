Амурские «моржи» проплывут по Зее 175 километров

Фото: presssluzhba_svb

Отправной точкой для амурского заплыва Памяти и Славы «Амурский Марафон Победы» — «75 Амурских миль Победы», посвященного 75-летию со дня окончания Второй мировой войны стал город Свободный.

Заплыв общей протяженностью 175 километров пройдёт по маршруту Буссе — Сергеевка — Игнатьево — Благовещенск — Гродеково с 9 по 11 сентября.

Участники марафона побывали на Мемориале славы в Свободном, где в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне развернули Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии — размером 20 на 10 метров.

Владимир Константинов, глава Свободного, гости города и сотрудники администрации почтили память погибших в борьбе за честь и независимость нашей Родины минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника погибшим воинам-свободненцам.

Заплыв спортсменов Амурской области на символические 75 метров, посвященный всем героям Великой Отечественной войны состоялся в районе городского пляжа на реке Зея.

Среди участников заплыва — Вощевоз Валерий Васильевич, председатель Амурского отделения «Боевое Братство» и участник боевых действий в Афганистане; Брылин Александр Викторович — председатель АРОО «Федерация Аквайс-спорт», почётный полярник, рекордсмен книги рекордов Гиннеса; Косицына Светлана Владимировна — рекордсмен России, участник международного заплыва через пролив Лаперуза Сахалин – Хоккайдо – 2019; Заика Дмитрий Анатольевич — рекордсмен Книги Рекордов Гиннесса. участник заплыва через Берингов пролив «Чукотка – Аляска – 2013», Великого Амурского заплыва по Амуру 2008-2010, Международного заплыва «Дружба» — 2008-2016.

Специально для свободненского этапа заплыва изготовили памятный флаг в честь 75-летия Победы с символикой города. Флаг передали в дар городу. Гостям города на добрую память подарили сувениры с символикой Свободного, сообщает пресс-служба главы города Свободный.