Более 160 тысяч амурчан привились от гриппа

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В Амурской области продолжается прививочная компания. На сегодняшний день вакцину для профилактики гриппа поставили более 163 тысяч амурчан – это около 35% от заявленного плана.

Как сообщает пресс-служба администрация города, особое внимание уделяется пожилым людям в домах-интернатах, а также детям – воспитанникам детских домов, социальных приютов и социально-реабилитационных центров. В данных учреждениях привито более 2 877 проживающих и около 1000 сотрудников.

Активно продолжает прививаться и детское население региона. На сегодняшний день прививку от гриппа поставили 42% несовершеннолетних.

– Главной особенностью грядущего эпидемического сезона может стать микст-инфекция: одновременная циркуляция гриппа и коронавируса, поэтому очень важно защитить себя и своих близких прививкой, – сообщает руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Напомним, что в этом сезоне предстоит охватить вакцинацией свыше 400 тысяч амурчан, включая 124 тысячи детей. Область получит более 426 тысяч доз вакцины против гриппа, среди которых 140 тысяч детских прививок.