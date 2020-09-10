В Приамурье остаются подтопленными 3 участка автомобильных дорог

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На сегодняшний день в Амурской области остаются подтопленными четыре муниципальных образования. Вода все еще стоит на приусадебных участках в Благовещенске, Благовещенском, Ромненском и Ивановском районах.

Кроме 117 приусадебных участков, подтопленными остаются 3 участка автодорог. Два в Серышевском районе и один в Ромненском.

Все пункты временного размещения в области закрыты. Подготовлены к развертыванию 3 ПВР вместимостью до 99 человек в Ромненском, районе, в Серышеве и Благовещенск, сообщает пресс-служба минсельхоза области.

Для ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 79 человек, 39 единицы техники.