Двор благовещенской многоэтажки уходит под землю

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница благовещенской многоэтажки по улице Партизанской. Женщина рассказала, что уже три года в их дворе (дом № 19) проваливается асфальт. При этом управляющая компания периодически засыпает яму, но этого хватает ненадолго.

— Началось всё летом 2017 года, когда провалился под землю куст сирени. Управляющая компания засыпала яму песком, но провал в асфальте становился все больше. Его закидывали мешками с песком, но ямочный ремонт ненадолго помогает, яма становится только больше, — рассказала жительница дома.

Осложняет ситуацию и то, что у двух рядом стоящих домов одна территория, но разные управляющие компании. С первого августа этого года дом под номером 19 передали новой управляющей компании, название её нигде не указано, никаких действий для решения проблемы она не предприняла. За тем, как будет развиваться эта история, будет следить наша редакция.