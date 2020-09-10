В Сургуте столкнулись катер и баржа: четверо погибших

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

«На реке Черная возле города Сургут — столкновение прогулочного частного катера и большой баржи, которая перевозит автомобили. В результате четверо погибших и четверо пострадавших (из них один ребенок)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб.

В администрации Сургута подтвердили РИА Новости информацию о количестве погибших и пострадавших, подчеркнув, что на месте работает оперативная группа, в том числе заместитель главы города Алексей Жердев.

Источник в местных экстренных службах рассказал, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь источник РИА Новости в экстренных службах города отметил, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.