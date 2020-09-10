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10сентября
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сегодня, 10:58 0

В Сургуте столкнулись катер и баржа: четверо погибших

В Сургуте столкнулись катер и баржа: четверо погибших
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черной в районе Сургута, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

«На реке Черная возле города Сургут — столкновение прогулочного частного катера и большой баржи, которая перевозит автомобили. В результате четверо погибших и четверо пострадавших (из них один ребенок)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб.

В администрации Сургута подтвердили РИА Новости информацию о количестве погибших и пострадавших, подчеркнув, что на месте работает оперативная группа, в том числе заместитель главы города Алексей Жердев.

Источник в местных экстренных службах рассказал, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь источник РИА Новости в экстренных службах города отметил, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.

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#происшествия #транспорт

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