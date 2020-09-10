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10сентября
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сегодня, 10:54 6

Губернатор Амурской области обсудил газификацию региона в Москве

Губернатор Амурской области обсудил газификацию региона в Москве

Василий Орлов в Москве обсудил ряд важных для региона вопросов с Леонидом Горниным заместителем Министра финансов Российской Федерации. В частности глава региона поднял вопрос газификации, федеральной поддержки ремонта дорог и возведение городского центра «Трибуна Холл».

Василий Орлов предложил дополнить перечень сфер, в которые регионы могут направлять средства, высвобождаемые от реструктуризации бюджетных кредитов, сферой газификации жилищно-коммунального хозяйства.

Это связано с тем, что Законом о федеральном бюджете срок погашения бюджетных кредитов для регионов перенесен на 2025-2029 годы. Средства, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности, регионы обязаны направить на реализацию новых инвестпроектов. На данный момент Правительство Российской Федерации рассматривает проект перечня сфер, в которые можно направить инвестиции. А для Приамурья как раз очень актуальна сфера газификации.

Напомним, Правительством региона разработана программа газификации населенных пунктов области. Объем средств области на строительство внутригородских (поселковых) сетей, а также перевод котельных на газ оценивается в 3,8 млрд. рублей. Этих средств достаточно только для начальной стадии газификации 5 муниципальных образований из 11, прилегающих к трассе магистрального газопровода (100 км сетей и перевод 17 котельных). Вместе с тем в бюджете Приамурья в результате снижения погашения бюджетных кредитов в 2021-2024 годах ежегодно высвобождается по 2,2 млрд. рублей.

Еще одна тема, которую обсудили на встрече, - это необходимость федеральной поддержки в части приведения дорог Приамурья в нормативное состояние. Общая потребность на реализацию Федерального проекта «Дорожная сеть» из федерального бюджета составляет не менее 12,3 млрд. руб. до 2024 года. Глава Приамурья предложил внести изменения в ряд нормативных документов, которые позволят области эффективно участвовать в программе.

Также речь шла о возведении городского центра «Трибуна Холл». «Трибуна Холл» является одним из составляющих инвестиционного проекта «Золотая миля». Территория зоны предполагает строительство культурно-просветительского центра с музеем российско-китайской дружбы, парка, благоустройство существующей и создание новой городской площади, строительство аллеи сухих фонтанов, детского центра, площадки для игр и танцев. Проект станет визитной карточкой города и будет способствовать развитию туристического кластера области. По вопросу строительства объекта имеется поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина и поручение Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Ускорить строительство должно помочь выделение средств из федерального бюджета в 2021 и 2022 годах.

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#губернатор #финансы

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Газификация - это замечательно. Дождемся ли?...))

  • invv

    invv
    1 час назад

    Обсудить - это еще ничего не значит.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Икры красной отвёз Лёне?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Васька много чего обсуждает, но марионетка без Москвы ничего не может

  • Хитрила

    Хитрила
    1 час назад

    сомневаюсь что то в газификации благовещенской тэц, а про частные домовладения уж и мечтать не стоит. Очень бы хотелось дешевого газа, но у нас если куда его и подведут, то расходы на это все равно включат в цену газа.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    денях нет

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