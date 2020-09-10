Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:02 1

В сентябре безработным родителям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка

В сентябре безработным родителям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка
Фото: Фото: Alexander Astafyev / Sputnik / AFP

Михаил Мишустин подписал постановление о выплате в сентябре по 3 тысячи рублей безработным родителям на каждого несовершеннолетнего ребенка. Доплату получат те, кто стоит на учете в центре занятости населения, сообщает РБК.

Данные выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Из федерального бюджета на эти цели выделят около 8,5 млрд рублей.

Напомним, что доплату к пособию по безработице начали давать в апреле связи с ситуацией на рынке труда, вызванной эпидемией коронавирусной инфекции. В июле данная выплата была продлена.

Просмотров всего: 194

#коронавирус #российская власть

распечатать


Коронавирус 6

В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом
В России и мире 2

Дмитрий Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход
Власть 11

Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
В России и мире 1

Замминистра энергетики России задержали по подозрению в мошенничестве
Комментарии
Показать все (1)
  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    А сколько получат "эффективные" топ-манагеры?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь