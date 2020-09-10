В сентябре безработным родителям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка
Михаил Мишустин подписал постановление о выплате в сентябре по 3 тысячи рублей безработным родителям на каждого несовершеннолетнего ребенка. Доплату получат те, кто стоит на учете в центре занятости населения, сообщает РБК.
Данные выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.
Из федерального бюджета на эти цели выделят около 8,5 млрд рублей.
Напомним, что доплату к пособию по безработице начали давать в апреле связи с ситуацией на рынке труда, вызванной эпидемией коронавирусной инфекции. В июле данная выплата была продлена.
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