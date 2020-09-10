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10сентября
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сегодня, 10:47 2

За осквернение могил тамбовские подростки оказались на учёте

За осквернение могил тамбовские подростки оказались на учёте
Фото: www.instagram.com/amurmayak/

В Тамбовском районе подростков, которые осквернили могилы, поставили на профилактический учет, а в отношении их родителей составили протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Напомним, что в середине августа в селе Николаевка трое подростков на кладбище повредили надгробия, собрали все цветы, перебили стеклянную посуду и сбросили в кучу на могилы.

Вандалов быстро обнаружила следственная группа ОМВД по Тамбовскому району. В ходе осмотра места происшествия было зафиксировано около десяти поврежденных могил. Установлено, что к произошедшему причастны трое школьников – 2009, 2011 и 2012 годов рождения. Надгробия они повредили, играя на кладбище.

В отношении законных представителей малолетних составлены протоколы об административном правонарушении (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Подростки поставлены на профилактический учет в ПДН.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    А за их,так называемые ,ими игры,кто будет возмещать,пострадавшим?Я думаю,что пострадавшим,надо всем собраться,и составить иск в суд.

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад

    Что-то не понял, недоросли тамбовские или николаевские?

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