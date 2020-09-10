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10сентября
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сегодня, 10:15 7

В Благовещенске асфальтируют Театральную по новой технологии

В Благовещенске асфальтируют Театральную по новой технологии
Фото: blagoveshchensk.rf

В областном центре методом холодной регенерации асфальтируют улицу Театральную. Отремонтируют участок от Школьной до въезда в Моховую Падь. Общая протяжённость отрезка составляет 6,14 километра. Ремонт проходит в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Впервые в Благовещенске мы будем использовать технологию холодной регенерации. Она подразумевает переработку старого асфальтобетонного покрытия с добавлением нового материала – щебня, эмульсии и цемента. Эти элементы смешиваются и получается новая дорожная одежда, своеобразная бетонная плита. Сверху уложим один слой асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. На участке также предполагается замена 3,7 тысячи кубометров земельного полотна на скальный грунт в местах, где продавливается проезжая часть. Полностью ограничивать движение транспорта не будем, ограничимся перекрытием половины ширины проезжей части с присутствием регулировщиков, — рассказал начальник участка АО «Асфальт» Степан Удоенко.

Для того чтобы расчистить кюветы и организовать водоотведение, точечно удалят деревья и кустарники. Кроме того, деревья создают стесненные условия для техники, а освещение из-за зарослей недостаточно эффективно функционирует. А ещё дорожники также обустроят тротуары из фигурной плитки, установят металлические пешеходные ограждения и оборудуют 14 автобусных остановок.

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#городская власть #дороги

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    сообщение удалено

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    Модератор: Спасибо, текст отредактировали

  • Бледный король

    Бледный король
    2 часа назад

    А это - можно перестать эксперементировать над городом различными смесями типа Срали-Слим или Нанесением методом холодного копчения и начать клать уже нормальное асфальтовое покрытие по советским ГОСТам?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    испытываются разные способы заработка))) зимой будут как в будущем году еще больше получить и меньше ж"о_пкой двигать))))

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    2 часа назад

    Ну вот, будет ещё одна улица, похожая на Загороднюю, по которой ездить невозможно, да и не хочется.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    вот и не катайтесь по Загородной. А то все плюются, однако пробки с утра

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Театрльную Модератор: Спасибо, текст отредактировали

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    1 час назад

    Скажите,а какая одежда на Загородной/Студенческая???плииизз

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