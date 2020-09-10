В Благовещенске асфальтируют Театральную по новой технологии

В областном центре методом холодной регенерации асфальтируют улицу Театральную. Отремонтируют участок от Школьной до въезда в Моховую Падь. Общая протяжённость отрезка составляет 6,14 километра. Ремонт проходит в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Впервые в Благовещенске мы будем использовать технологию холодной регенерации. Она подразумевает переработку старого асфальтобетонного покрытия с добавлением нового материала – щебня, эмульсии и цемента. Эти элементы смешиваются и получается новая дорожная одежда, своеобразная бетонная плита. Сверху уложим один слой асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. На участке также предполагается замена 3,7 тысячи кубометров земельного полотна на скальный грунт в местах, где продавливается проезжая часть. Полностью ограничивать движение транспорта не будем, ограничимся перекрытием половины ширины проезжей части с присутствием регулировщиков, — рассказал начальник участка АО «Асфальт» Степан Удоенко.

Для того чтобы расчистить кюветы и организовать водоотведение, точечно удалят деревья и кустарники. Кроме того, деревья создают стесненные условия для техники, а освещение из-за зарослей недостаточно эффективно функционирует. А ещё дорожники также обустроят тротуары из фигурной плитки, установят металлические пешеходные ограждения и оборудуют 14 автобусных остановок.