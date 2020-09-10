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10сентября
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сегодня, 10:37 0

Пути миграции сибирской косули на севере Амурской области взяли под охрану

Пути миграции сибирской косули на севере Амурской области взяли под охрану
Фото: @ohotaamur

Сотрудники областного управления животного мира начали своё традиционное дежурство в урочище «Мальцев луг» в районе реки Норы в Селемджинском и Мазановском районах. Инспекторы охраняют от браконьеров пути миграции сибирской косули. Посменные круглосуточные дежурства продлятся до 10 октября.

— Начало миграции мы ожидаем примерно с 10 сентября. В этом году специалисты отправились на место немного раньше обычного, чтобы не пропустить перемещения первых животных. Ведь, помимо охраны, в задачи инспекторов входит учет данной группировки косули, — пояснил заместитель начальника отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.

Миграция косули через реку Нору проходит каждую осень и длится до полутора месяцев. Предчувствуя холода, животные отправляются в южные районы региона, чтобы перезимовать.

В прошлом году сотрудники управления животного мира, работавшие на реке Норе, насчитали 521 особь косули. Этот показатель говорит о том, что численность животных растет. Также во время прошлогоднего дежурства были задержаны 7 нарушителей.

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#животные

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