Пути миграции сибирской косули на севере Амурской области взяли под охрану

Сотрудники областного управления животного мира начали своё традиционное дежурство в урочище «Мальцев луг» в районе реки Норы в Селемджинском и Мазановском районах. Инспекторы охраняют от браконьеров пути миграции сибирской косули. Посменные круглосуточные дежурства продлятся до 10 октября.

— Начало миграции мы ожидаем примерно с 10 сентября. В этом году специалисты отправились на место немного раньше обычного, чтобы не пропустить перемещения первых животных. Ведь, помимо охраны, в задачи инспекторов входит учет данной группировки косули, — пояснил заместитель начальника отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.

Миграция косули через реку Нору проходит каждую осень и длится до полутора месяцев. Предчувствуя холода, животные отправляются в южные районы региона, чтобы перезимовать.

В прошлом году сотрудники управления животного мира, работавшие на реке Норе, насчитали 521 особь косули. Этот показатель говорит о том, что численность животных растет. Также во время прошлогоднего дежурства были задержаны 7 нарушителей.