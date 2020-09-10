Амурчанка незаконно прописала в нежилом помещении четырёх иностранцев

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В отношении жительницы Приамурья возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранцев.

В Магдагачинском районе прошла проверка мест компактного проживания иностранных граждан. В ходе рейда сотрудники отделения по вопросам миграции установили факт фиктивной регистрации четырёх граждан иностранного государства жительницей посёлка.

В марте этого года женщина за денежное вознаграждение произвела массовую постановку на миграционный учёт иностранных граждан. Жилое помещение при этом иностранцам предоставлено не было. А место, где они прописаны, оказалось непригодно для проживания, сообщает МВД России по Амурской области.

В отношении амурчанки возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранных граждан. Жительнице Приамурья грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.