Проект «Самый-самый Благовещенск» вошёл в российский топ

Фото: пресс-служба администрации города

Семейная квест-игра «Самый-самый Благовещенск» стала единственным амурским проектом, который, по оценкам Фонда президентских грантов, вошел в топ-100 лучших практик 2018 года.

С начала года фонд проводил публичную оценку результатов проектов и итоги реализации инициатив, поддержанных в 2018 году. Их оценивали эксперты фонда, представители Общественной палаты Российской Федерации и региональные органы власти. Своим мнением о проектах также делились обычные люди и сами грантополучатели.

На основе 21 тысячи оценок и более 4 тысяч комментариев из 3,5 тысячи проектов определялись претенденты в топ-100 лучших практик 2018 года. По итогам всех результатов, «Самый-самый Благовещенск» стал единственным амурский проектом, вошедшим в число лучших по России.

Напомним, что «Самый-самый Благовещенск» – это игра о людях и фактах, которые прославили Благовещенск на весь мир, и обо всем самом первом в городе. Проект стартовал в 2017 году, а в 2018 получил грант президента РФ от Фонда президентских грантов.