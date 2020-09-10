Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:11 0

Проект «Самый-самый Благовещенск» вошёл в российский топ

Проект «Самый-самый Благовещенск» вошёл в российский топ
Фото: пресс-служба администрации города

Семейная квест-игра «Самый-самый Благовещенск» стала единственным амурским проектом, который, по оценкам Фонда президентских грантов, вошел в топ-100 лучших практик 2018 года.

С начала года фонд проводил публичную оценку результатов проектов и итоги реализации инициатив, поддержанных в 2018 году. Их оценивали эксперты фонда, представители Общественной палаты Российской Федерации и региональные органы власти. Своим мнением о проектах также делились обычные люди и сами грантополучатели.

На основе 21 тысячи оценок и более 4 тысяч комментариев из 3,5 тысячи проектов определялись претенденты в топ-100 лучших практик 2018 года. По итогам всех результатов, «Самый-самый Благовещенск» стал единственным амурский проектом, вошедшим в число лучших по России.

Напомним, что «Самый-самый Благовещенск» – это игра о людях и фактах, которые прославили Благовещенск на весь мир, и обо всем самом первом в городе. Проект стартовал в 2017 году, а в 2018 получил грант президента РФ от Фонда президентских грантов.

Просмотров всего: 469

#культура

распечатать


Культура

Фотогалерея Амур.инфо: «Шербурские зонтики» на «Золотой маске»
В России и мире 1

Американская киноакадемия приняла решение изменить критерии оценки фильмов для получения «Оскара»
Культура

В Приамурье создали атлас гнездования краснокнижных птиц
Культура

Фотогалерея Амур.инфо: «Материнское поле» на «Золотой маске»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь