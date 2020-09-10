Многострадальный дом № 295 на Зейской отремонтируют капитально

В итоге дело дошло до региональных властей. На отдельном совещании в областном министерстве ЖКХ обсудить проблему дома собрались представители регионального Фонда капитального ремонта, администрации города, управляющей компании и проектной организации.

Итогом обсуждения стало решение провести в срочном порядке капитальный ремонт фасадной части строения. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области должен принять и утвердить проектно-сметную документацию на проведение работ.

«До 19 сентября текущего года министр ЖКХ дал распоряжение Фонду организовать проведение конкурентной процедуры по выбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту. Авторский надзор при проведении капитального ремонта обеспечит ООО ПСО "Благовещенскпроект". До начала проведения работ по капитальному ремонту фасада дома № 295 на улице Зейской для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан управляющая компания ООО "Мегасервис" должна будет обеспечить безопасную эксплуатацию общедомового имущества в многоквартирном доме», сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ.

— Сегодня на совещании у министра жилищно-коммунального хозяйства принято окончательное решение о проведении ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: улица Зейская, 295, в Благовещенске. Все сложности по исполнению проектного решения будут скорректированы проектной организацией в ходе проведения работ. Сейчас Фонд капремонта приступает к проведению аукционов по отбору подрядной организации для проведения ремонта, — сказал и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.