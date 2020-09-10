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10сентября
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сегодня, 09:35 10

Многострадальный дом № 295 на Зейской отремонтируют капитально

Многострадальный дом № 295 на Зейской отремонтируют капитально

В среду, 9 сентября, в региональном министерстве ЖКХ обсудили ситуацию с домом № 295 на улице Зейской. Напомним, у дома несколько лет отваливается облицовочная плитка с фасада. Накануне жители многоэтажки вышли на митинг, чтобы привлечь внимание власти предержащих и общественности к проблеме.

В итоге дело дошло до региональных властей. На отдельном совещании в областном министерстве ЖКХ обсудить проблему дома собрались представители регионального Фонда капитального ремонта, администрации города, управляющей компании и проектной организации.

Итогом обсуждения стало решение провести в срочном порядке капитальный ремонт фасадной части строения. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области должен принять и утвердить проектно-сметную документацию на проведение работ.

«До 19 сентября текущего года министр ЖКХ дал распоряжение Фонду организовать проведение конкурентной процедуры по выбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту. Авторский надзор при проведении капитального ремонта обеспечит ООО ПСО "Благовещенскпроект". До начала проведения работ по капитальному ремонту фасада дома № 295 на улице Зейской для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан управляющая компания ООО "Мегасервис" должна будет обеспечить безопасную эксплуатацию общедомового имущества в многоквартирном доме», сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ.

— Сегодня на совещании у министра жилищно-коммунального хозяйства принято окончательное решение о проведении ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: улица Зейская, 295, в Благовещенске. Все сложности по исполнению проектного решения будут скорректированы проектной организацией в ходе проведения работ. Сейчас Фонд капремонта приступает к проведению аукционов по отбору подрядной организации для проведения ремонта, — сказал и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.

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#ЖКХ #строительство

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«Рассыпающийся» дом на Зейской оказался в центре уголовного дела
Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    почему ремонт не за счёт строителей?

  • Илья1380

    Илья1380
    3 часа назад

    О! А что так можно было? Теперь знаем, что делать если вдруг мой новый дом начнёт валиться. Застройщик умоет руки, а мы побежим в фонд. И область скинется на ремонт. Я щитаю это победа! ;)

  • EraDanTi

    EraDanTi
    3 часа назад

    Кроненберг, потому что строителями была обанкротившаяся шарага "рога и копыта", руководители которой с баблом свалили в закат. Так что спрашивать де-юре не с кого. И платить за это мероприятие будем ты, я и все те, кто оплачивают квитошки ФКР.

  • chilly

    chilly
    2 часа назад

    Платить должны собственники. С последующей подачей иска к структуре, которая подписывала акт приёмки дома! Ловко решили выкрутиться за счёт фонда капремонта!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    говоря руководитель строительной компании где то заммэром работает?там и надо предъявить к нему претензии и гнать барыгу с места работы

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Кроненбер, если таким образом гнать с работы каждого барыгу, то администрации, госструктуры опустеют

  • Кроненберг

    Кроненберг
    43 минуты назад

    и слава богу

  • Oldlord

    Oldlord
    34 минуты назад

    Дмитрий Русский

    "Кроненбер, если таким образом гнать с работы каждого барыгу, то администрации, госструктуры опустеют"

    Он тщит себя мыслью, что ему место у кормушки может отвалиться. )))

  • КадрыЦМП

    КадрыЦМП
    22 минуты назад

    ПОЧЕМУ НА НОВЫЙ ДОМ ДЕНЬГИ ИЗ ФОНДА БЕРУТ? Хозяин фирмы застройщика слепил домик из говна с песком, обанкротился, и на наши деньги исправлять чужие залипухи собрались! Власть , вы что творите ? Этот "банкрот" сейчас во власти или в депутатах? Мафия, сплошная мафия

  • КадрыЦМП

    КадрыЦМП
    22 минуты назад

    ПОЧЕМУ НА НОВЫЙ ДОМ ДЕНЬГИ ИЗ ФОНДА БЕРУТ? Хозяин фирмы застройщика слепил домик из говна с песком, обанкротился, и на наши деньги исправлять чужие залипухи собрались! Власть , вы что творите ? Этот "банкрот" сейчас во власти или в депутатах? Мафия, сплошная мафия

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