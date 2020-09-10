Бесплатно землю лесникам и животноводам предлагают выделять депутаты Приамурья

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В Амурской области лесникам, ветеринарам и животноводам предлагают выдавать землю в безвозмездное, но временное пользование. Для этого уже работает отдельный закон, нНо его действие в Законодательном собрании Амурской области хотят расширить.

Возможность получить участок под личное подсобное хозяйство или под строительство дома в Амурской области появилась в начале 2015 года. Таким образом, на полтора года раньше дальневосточного гектара, сообщает официальный инстаграм-аккаунт амурского парламента.

Согласно областному закону № 605, участки предоставляются в 19 районах работникам сфер образования, здравоохранения, культуры и искусства. Аграрный комитет Законодательного собрания Приамурья предлагает этот перечень расширить и включить в него лесников, ветеринаров и животноводов.

— Закон во многом перекликается с федеральным «Законом о дальневосточном гектаре», но они друг друга не исключают. То есть один житель может взять как гектар, так и дополнительно участок по областному закону. Мы уже обсудили наши предложения с минимуществом региона, сейчас направим их в муниципалитеты, если поддержат, будем вносить изменения, — прокомментировала председатель аграрного комитета Ирина Киевская.