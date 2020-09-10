В Приамурье пропал 50-летний мужчина

Фото: УМВД России по Амурской области

Полицейские разыскивают 50-летнего жителя поселка Новобурейский. Владимир Анатольевич Щенников в феврале 2020 года уехал на заработки и пропал. В настоящее время его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Приметы: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 сантиметров, волосы светло-русые, лобное и теменное облысение. Всем, кому что-либо известно о местонахождении и судьбе Владимира Анатольевича, просьба сообщить по телефонам: 8-914-382-29-61, 8(4162)59-41-05, 8(4162)59-41-07.

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