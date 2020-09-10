Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:19 0

В Приамурье пропал 50-летний мужчина

В Приамурье пропал 50-летний мужчина
Фото: УМВД России по Амурской области

Полицейские разыскивают 50-летнего жителя поселка Новобурейский. Владимир Анатольевич Щенников в феврале 2020 года уехал на заработки и пропал. В настоящее время его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Приметы: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 сантиметров, волосы светло-русые, лобное и теменное облысение.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении и судьбе Владимира Анатольевича, просьба сообщить по телефонам: 8-914-382-29-61, 8(4162)59-41-05, 8(4162)59-41-07.

Просмотров всего: 901

#жизнь #помощь #происшествия

распечатать


В России и мире 1

Пенсионерка из алтайского села убивает и ест собак, чтобы излечиться от туберкулёза
Общество

В Приамурье остаются подтопленными 3 участка автомобильных дорог
Общество 3

Двор благовещенской многоэтажки уходит под землю
В России и мире

В Сургуте столкнулись катер и баржа: четверо погибших
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь