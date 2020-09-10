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Фотогалерея Амур.инфо: «Шербурские зонтики» на «Золотой маске»

Фотогалерея Амур.инфо: «Шербурские зонтики» на «Золотой маске»

В Благовещенске продолжается театральный фестиваль «Золотая маска». 9 сентября в Общественно-культурном центре прошёл музыкальный спектакль «Шербурские зонтики», который поставил музыкальный театр «Карамболь» из Санкт-Петербурга.

Эту постановку высоко оценил сам Мишель Легран. В четверг, 10 сентября, спектакль сыграют на сцене ОКЦ ещё раз, а завтра постановку в концертном исполнении увидят белогорцы.

Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»:

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#Фестиваль «Золотая маска» #культура

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