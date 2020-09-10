Выбор читателей за 9 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 9 сентября.
Жители многострадального дома на Зейской в Благовещенске вышли на улицу (видео)
В Благовещенске уже пять лет понемногу каждый день рушится фасад многоквартирного дома. Огромные осколки падают не только с торца здания, но и около подъезда.
«Рассыпающийся» дом на Зейской оказался в центре уголовного дела
В Благовещенске прокуратура возбудила уголовное дело по факту неисполнения судебного решения по дому на Зейской, 295, в Благовещенске. С жильцами встретился заместитель мэра города.
В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки снизился до 0,8 %.
В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации
Мэр краевой столицы Сергей Кравчук подписал постановление о введении в Хабаровске режима ЧС. В городе постоянно мониторят паводковую ситуацию, организуют работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, поддерживают общественный порядок.
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