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Выбор читателей за 9 сентября

Выбор читателей за 9 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 9 сентября.

Жители многострадального дома на Зейской в Благовещенске вышли на улицу (видео)

В Благовещенске уже пять лет понемногу каждый день рушится фасад многоквартирного дома. Огромные осколки падают не только с торца здания, но и около подъезда.

«Рассыпающийся» дом на Зейской оказался в центре уголовного дела

В Благовещенске прокуратура возбудила уголовное дело по факту неисполнения судебного решения по дому на Зейской, 295, в Благовещенске. С жильцами встретился заместитель мэра города.

В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки снизился до 0,8 %.

В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук подписал постановление о введении в Хабаровске режима ЧС. В городе постоянно мониторят паводковую ситуацию, организуют работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, поддерживают общественный порядок.

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#Обзор #интернет #СМИ

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