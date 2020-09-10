Гороскоп на 10 сентября: Водолеям нужно избегать деловых встреч, а у Скорпионов возможна лёгкая депрессия

Восход Солнца: 05:58

Заход Солнца: 18:54

Солнце в Деве.

Овен. В первой половине дня вероятно продолжение негативных тенденций прошлой недели. Конфликты или недоразумения отнимут часть нервной энергии, однако всё должно сложиться удачно. Звёзды предполагают получение значительной прибыли. Если вы проявите активность и не упустите свой шанс, то сможете пополнить свой бюджет и некоторое время не беспокоиться о деньгах. Возможно, во второй половине дня вам придётся заняться незапланированными делами. Однако они не потребуют много усилий с вашей стороны. День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями и даже для общения с малознакомыми людьми. Всё это подарит немало приятных минут.

Телец. День благоприятен для духовных размышлений, изучения ремёсел, физических нагрузок. Хороши уединение, сосредоточенность, погруженность в себя. Вас ожидает эмоциональный подъём, однако сегодня следует сократить общение и не выступать в роли миротворца. Заниматься можно только самыми неотложными бытовыми проблемами. Сны вещие, следует ожидать исполнения. День исключительно благоприятен для реализации замыслов по ремонту и благоустройству дома, для разных квартирных хлопот или дел, связанных с землей, строительством, проектированием. Любое вложение денег будет удачным и принесёт прибыль.

Близнецы. В этот день возможны разногласия с близким человеком. Такт и доверительное отношение не дадут проявиться ревности или обиде. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Следует избегать поездок, а условленные встречи перенести на другой день. Не рекомендуется заключать сделки или совершать дорогостоящие покупки: вы потеряете больше, чем приобретете. Вероятно, что принципиальным, целеустремленным представителям этого знака вторая половина дня укажет путь развития бизнеса и даже цель всего года.

Рак. Вы можете ощутить пассивность, а в следующее мгновение вам уже будет тяжело сосредоточиться на чём-то из-за излишней суетливости и активности. Это день обретения новых идей и сокровенных знаний. Возможно, что сегодня повысится ваша тяга к знаниям, захочется знакомств и впечатлений. Не исключены интересные предложения со стороны руководства. Однако звезды рекомендуют быть очень осторожными при заключении финансовых сделок, в различных переговорах, при выяснении отношений. Вашего внимания потребуют родственники — возможно заболевание. Раки должны помнить, что в критических ситуациях алкоголь — плохой помощник.

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Лев. Тяжёлый день, связанный с отработкой кармических долгов. Отнеситесь к себе строже, самокритика в данном случае — лучшее средство от мании величия. Возможно, что проблемы прошлых лет, о которых вы уже стали забывать, выплывут наружу и станут причиной изменений в жизни. Велика необходимость реальной оценки происходящего. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены и укрепить своё положение. Неблагоприятный день. Агрессивность в отношениях с окружающими, желание главенствовать, самоуверенность могут натолкнуться на непонимание и вызовут протест со стороны близких и родственников. Лишь только близкий друг сможет понять вас.

Дева. День обещает быть весьма активным. Об отдыхе придется забыть. На работе должно всё сложиться хорошо. Возможно, бюджет значительно пополнится. Вы получите большие деньги, что позволит вам не беспокоиться о них в ближайшее время. В этот день нужно быть ближе к природе. Если есть дачный или приусадебный участок, то посвятите вторую половину дня его благоустройству. Вероятно ухудшение семейных отношений. Завышенные претензии к партнёру, ответная агрессия могут привести к полному разрыву. Будьте внимательны к своим любимым. Существует вероятность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения.

Весы. Если сегодня вы решите помириться с человеком, которого обидели, всё завершится отлично. Ваши извинения примут с радостью. Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Попробуйте реализовать задуманное новыми методами или с другими партнёрами. Успеха вы сможете добиться только в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.

Скорпион. Сатанинский день. День обманов, разочарований и встреч, которые принесут неприятности или разочарования. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Возможны лёгкая депрессия, недомогание. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Не занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего не изменится. У многих представителей знака появятся возможности, как для духовного развития, так и для практического применения прошлого опыта. Можете приступать к новым делам.

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Стрелец. Противоречивый день, несущий как положительные,так и отрицательные тенденции. В финансовой сфере намечается подъём, однако непредвиденные траты поглотят львиную долю прибыли. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам — возможны самые тягостные последствия. Сегодня у пожилых людей могут возникнуть серьезные проблемы. Даже если кризис минует, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Постарайтесь сегодня занять позицию слушателя, и собеседнику сделаете приятно, и сами узнаете много нового и интересного. Сегодня вы будете очень ранимы.

Козерог. Звёзды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении финансовых вопросов положитесь на свою интуицию. Женщинам предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицей. Удачный день для заключения различного рода сделок и соглашений. Некоторые из представителей вашего знака в этот день будут открыто противостоять тому, что их всегда возмущало до глубины души. Родственники будут слишком опекать и докучать вам советами.

Водолей. Начало новой недели может вас порадовать. Ваша целеустремлённость и творческий подход к любому делу приведут к высоким результатам. Но в целом день окажется тяжёлым. Не занимайтесь заключением сделок, избегайте деловых встреч. Успехи в деловой и личной жизни весьма сомнительны. Финансовое положение будет стабильным. Ваше умение с достоинством выходить из любых ситуаций позволит добиться максимальных успехов на работе.

Рыбы. Погода улучшится, и настроение заметно начнет меняться в лучшую сторону. Улучшится и ваше здоровье. Поправить здоровье можно, уравновесив свое душевное состояние. Этот день может перевернуть весь уклад вашей жизни. Новые люди в вашем окружении будут способствовать росту вашей независимости во всех отношениях. Рекомендуется долго не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения на любых условиях. Вам придется принять серьёзные решения в личной жизни. Успех будет от вас зависеть только в незначительной степени.

Астролог: Вальдемар Небоходцев