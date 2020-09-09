В Благовещенске воруют бордюры

В областном центре на улице 50 лет Октября вначале сломали, а потом украли бордюры. Шесть дней назад специалисты ГСТК установили их по просьбе жителей.

«Ровно шесть дней назад рабочие МКП «ГСТК» установили новое бордюрное ограждение в районе жилого дома по адресу 50 лет Октября 206. Бордюр был установлен по просьбе жильцов для того, чтобы во время дождя вода с улично-дорожной сети не подтапливала подвал и придомовую территорию. На днях камень был повреждён, а потом и вовсе пропал», опубликовали у себя в соцсетях сотрудники муниципального предприятия.

Материалы передали в полицию.