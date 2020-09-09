Прокуратура области: в Чигирях проблема с вывозом мусора, а в Новотроицком нужно восстанавливать дороги

Сегодня, 9 сентября прокурор области Руслан Медведев побывал в сёлах Благовещенского района - Чигирях и Новотроицком. Одной из целей поездки стала проверка обращений граждан.

«В селе Чигири прокурор области побывал на территории муниципальной котельной, где оценил своевременность завоза топлива к предстоящему отопительному сезону. Кроме того, Руслан Медведев в присутствии главы района, главы сельсовета и представителей подрядной организации осмотрел автомобильные дороги по ул. Трудовой и ул. Светлой. От местных жителей в органы прокуратуры поступает большое количество обращений на низкое качество перечисленных дорог. Прокурор области также отметил их неудовлетворительное состояние и поручил провести проверку с привлечением специалистов контролирующих органов. В ходе осмотра прокурор области обратил внимание на ненадлежащую организацию работы по вывозу мусора. На территории села Чигири имеются переполненные контейнеры, бытовые отходы складируются вблизи мусорных площадок. По данным фактам Руслан Медведев потребовал от уполномоченных руководителей устранить нарушения, а прокуратуре района – принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц», сообщила областная прокуратура.

Что касается Новотроицкого, там прокурор осмотрел улицу Центральную и Свободную. Их повредили паводковые воды. Там, в Новотроицком, продолжает действовать режим ЧС, работы по восстановлению дорог уже запланировали.





