В Благовещенске завершили подготовку к пожароопасному периоду

По информации Администрации города Благовещенска подготовка к пожароопасному периоду завершена. Силами городского управления по делам ГОЧС создан резерв сил и средств для тушения возможных пожаров. Также проверили работоспособность системы оповещения населения в амом Благовещенске и близлежащих населённых пунктах. Опробована устойчивость телефонной связи с ЕДДС, пожарными и спасательными подразделениями.Стабильной обстановке поспособствовали обильные осадки, которые вызвали переувлажнение грунта и почвы.

Осмотрели 23 источника наружного противопожарного водоснабжения – все они находятся в исправном состоянии. Сотрудники МКП «ГСТК» организовали скос травы и произвели уборку несанкционированных свалок мусора. Также была определена подрядная организация, которая займётся опашкой населённых пунктов и обновлением минерализованных полос противопожарных разрывов.

Чтобы снизить пожароопасную обстановку в текущем году госинспекторы провели 147 рейдов. По их результатам составили 23 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в отношении физических лиц. Ещё 63 протокола об административной ответственности административная комиссия города вынесла за нарушение правил благоустройства, в частности за мусор и нескошенную растительность.

Создан штаб по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, палов сухой растительности. Организованы патрулирование в лесных массивах; наблюдение за пожарной обстановкой с помощью видеокамер через ЕДДС. Начальникам территориальных отделов сёл поручено провести работу с собственниками частных подворий, земельных участков, руководителями организаций по уборке растительности и легковоспламеняющихся предметов. МКП «ГСТК» поставили задачу по обеспечению при необходимости подвоза воды в районы ликвидации пожаров. Муниципальное предприятие «Автоколонна 1275» должно быть готовым к выделению автобусов для доставки сил в район тушения лесных пожаров, а также эвакуации граждан из районов сильного задымления и лесных пожаров.