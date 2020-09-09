Жители Владивостока жалуются на шум от уличных намазов
Жители Шепеткова,33, что во Владивостоке жалуются на соседство с мусульманским молельным домом. Дело в том, что его прихожане совершают коллективные молитвы прямо на улице. А для проведения намаза используют микрофон со звукоусилением. При этом намаз совпадает с часом тишины, когда дети в ближайших домах и детском саду спят, сообщили журналисты VL.ru.
Важно понимать, что молящиеся не нарушают закон – согласно «нормативке» края о «часе тишины», на религиозные обряды запреты не распространяются.
—Динамик нам необходим, так как необходимо сообщать информацию. Также он нужен на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, — отметил председатель владивостокской городской мусульманской религиозной организации «Ислам» Ибрагим Хутиев. – Я всё понимаю, но мы включаем его процентов на 30 от максимальной громкости, стараемся не мешать другим людям, знаем, что рядом детский садик находится.
При этом молельный дом и его прихожане рады бы переехать в отдельную мечеть, чтобы не мешать, однако, строительство история строительства мечети во Владивостоке насчитывает уже 2 десятка лет.
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