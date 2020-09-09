В следующем году основные средства дорожного фонда Приамурья направят в районы

В Амурской области пересмотрят распределение средств на ремонт дорог. Такое поручение дал губернатор региональному министерству транспорта. В 2021 нужно учесть потребность в ремонте региональных и местных трасс.

Так дорожный фонд Приамурья в 2020 году составляет 13,2 млрд. рублей, из них федеральные средства 7,5 млрд рублей. 1,3 млрд рублей – субсидия муниципальным образованиям на дорожную деятельность. 1,3 млрд рублей – нацпроект БКАД (который реализуется только в Благовещенске и Благовещенской агломерации), 4,6 млрд. выделили на строительство моста через Зею.

— За последние несколько лет на ремонт дорог Благовещенска были направлены сотни миллионов рублей, при этом в муниципалитеты Приамурья значительно меньшие суммы. Нужно изменить эту практику и перераспределить деньги между районами, при этом если придется уменьшить финансирование ремонта улиц Благовещенска, — пояснил Василий Орлов.

Кроме того, для качественного содержания дорог в муниципалитетах планируют реализовать проект по предоставлению дорожной техники в муниципалитеты. По инициативе губернатора за счет областного бюджета уже приобретено и передано в районы несколько единиц дорожной техники.