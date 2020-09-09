Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость
сегодня, 18:16 1

В следующем году основные средства дорожного фонда Приамурья направят в районы

В следующем году основные средства дорожного фонда Приамурья направят в районы
Фото: amurobl.ru

В Амурской области пересмотрят распределение средств на ремонт дорог. Такое поручение дал губернатор региональному министерству транспорта. В 2021 нужно учесть потребность в ремонте региональных и местных трасс.

Так дорожный фонд Приамурья в 2020 году составляет 13,2 млрд. рублей, из них федеральные средства 7,5 млрд рублей. 1,3 млрд рублей – субсидия муниципальным образованиям на дорожную деятельность. 1,3 млрд рублей – нацпроект БКАД (который реализуется только в Благовещенске и Благовещенской агломерации), 4,6 млрд. выделили на строительство моста через Зею.

— За последние несколько лет на ремонт дорог Благовещенска были направлены сотни миллионов рублей, при этом в муниципалитеты Приамурья значительно меньшие суммы. Нужно изменить эту практику и перераспределить деньги между районами, при этом если придется уменьшить финансирование ремонта улиц Благовещенска, — пояснил Василий Орлов.

Кроме того, для качественного содержания дорог в муниципалитетах планируют реализовать проект по предоставлению дорожной техники в муниципалитеты. По инициативе губернатора за счет областного бюджета уже приобретено и передано в районы несколько единиц дорожной техники.

Просмотров всего: 17

#губернатор #дороги

распечатать


Общество

К концу сентября откроют ещё три квартала улицы Ленина

Общество 9

И снова «чёрная дыра»: на Октябрьской горожане обнаружили новую яму
Общество 20

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы
Общество 9

Василий Орлов поможет юноше из детского дома поступить в техникум физической культуры
Комментарии
Показать все (1)
  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    19 секунд назад

    В городах всё хорошо, отдаём в районы...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь