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9сентября
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сегодня, 17:50 0

Американская киноакадемия приняла решение изменить критерии оценки фильмов для получения «Оскара»

Американская киноакадемия приняла решение изменить критерии оценки фильмов для получения «Оскара»
Фото: pixabay.com

С 2024 года в премии «Оскар» заработают новые критерии оценки фильмов. До участия в номинациях решили не допускать картины, сюжеты которых притесняют национальные, этнические и сексуальные меньшинства.

Всего появятся четыре нормы. Теперь исполнителем главной роли или актёром второго плана должен быть представитель расовых или этнических меньшинств. Если режиссёру не удастся подобрать героя по этому признаку, то не менее 30 % актёрского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.

Такие же требования предъявят к съёмочным группам, творческому и техническому персоналу, маркетологам, специалистам по связям с общественностью и кинопрокатчикам. Ещё одним условием станет привлечение стажёров — представителей меньшинств, сообщает сайт НТВ.

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#кино #культура

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