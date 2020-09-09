В Ивановском районе обновили памятник партизанам

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Черемхово Ивановского района был обновлён памятник партизанам, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Объект, расположенный в центре сквера Памяти, оштукатурили и покрасили, а его основание выложили плиткой.

Кроме того, облагородили территорию и вокруг памятника, в частности, были установлены урны и скамейки, также было сделано освещение.

Обновление памятника партизанам – реализация одной из заявок Ивановского района, поданных на участие в программе по поддержке местных инициатив. Стоимость проекта составила 1,1 миллиона рублей. Всего в муниципалитете в 2020 году планируется реализовать 19 проектов, уже несколько лет Ивановский район входит в число лидеров по этому показателю. В их числе ещё одна программа, которую будет реализовывать Черемховский сельсовет, – ремонт Дома культуры, расположенного в селе Богородском.