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сегодня, 17:29 0

В Белогорском районе мужчина выкинул туши коров и телят

В Белогорском районе мужчина выкинул туши коров и телят
Фото: управление ветеринарии Амурской области

В районе села Низинное охотник нашёл трупы коров и телят. Оказалось, что животные умерли из-за подтопления во время сильного ливня.

Сотрудники управления ветеринарии области установили владельца скота. Ему грозит административная ответственность за нарушение правил утилизации биологических отходов. Однако окончательно его вину установят после проверки по данному факту, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

— Мы возьмём пробы для исключения заразных заболеваний, опасных для животных и человека. После этого трупы утилизируют в соответствии с нормами ветзаконодательства, а местность предстоит продезинфицировать, — прокомментировал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

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#животные

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