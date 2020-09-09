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К концу сентября откроют ещё три квартала улицы Ленина

К концу сентября откроют ещё три квартала улицы Ленина
Фото: благовещенск.рф

В среду, 9 сентября, на улице Ленина между Пионерской и Островского начали наносить финишный слой покрытия. Скоро на 80 % полукилометрового участка появится щебёночно-мастичный асфальтобетон. Остальные 20 % — проезжая часть около площади Ленина.

Сейчас на этом участке разрабатывают грунт, отсыпают и готовят для нанесения покрытия.

— Планируем за два дня уложить 80 % проезжей части этих кварталов. Затем будем соединяться с другой стороной бордюрного камня. Раньше этого не сделали, потому что мешал забор, примыкающий к площади Ленина. Мы уже демонтировали здесь старое покрытие. Сейчас устраиваем основание под дорожную одежду. Полностью участок от Шимановского до Пионерской будет готов в течение ближайших двух недель, – рассказал руководитель подрядной организации.

Между Шимановского и Островского уже лежит завершающий слой асфальтобетона. На перекрестке Ленина – Шимановского заработали светофоры. В начале следующей недели здесь нанесут дорожную разметку. После этого дорожники начнут готовить основание для асфальтирования улицы Ленина – от Пионерской до Шевченко. Сейчас там меняют трубы тепловых сетей и водопровода, а также ливневую канализацию.

Все работы на четырёх кварталах от Пионерской до Шимановского закончат к 15 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

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#дороги #строительство #транспорт

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